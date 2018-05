Le chanteur Ben-G revient avec "Tu me rends fou", tourné à La Réunion

Après une nomination aux "Hit Lokal Awards" et aux "Ami Africa Awards", le chanteur Guyanais Ben-G est de retour avec un clip réalisé par Mickaël Tariffe à l'Ile De La Réunion lors de sa dernière tournée.Le single "Tu Me Rends Fou #TMRF" est une belle déclaration d'amour composée par Dj Laconi, mixé par Doc P et masterisé par PM Studio.Choristes: Naëlle & DayonnLe single à retrouver sur:Itunes: https://goo.gl/6W6GTQ Google Play: https://goo.gl/baCWLm