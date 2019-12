Le chanteur Alain Barrière est mort

Alain Barrière n'est plus. Le chanteur de "Ma vie" est mort ce mercredi soir à l'âge de 84 ans. L'artiste né à La Trinité-Sur-Mer (Morbihan) est décédé à Carnac des suites d'un arrêt cardiaque. C'est après deux AVC qu'Alain Barrière avait dû renoncer à la scène. Il luttait depuis contre la maladie.De son vrai nom Alain Bellec, le chanteur breton est repéré au début des années 60 par le patron de l'Olympia lors d'un concours de chanson. En 1963, sa carrière explose avec "Elle était si jolie", titre qui représente la France au concours de l'Eurovision. Avec son album"Ma vie", il passe ensuite en vedette à l'Olympia. Agacé par l'univers du show-bizness, il crée ensuite sa propre maison de production et choisit de vivre en retrait pendant quelques années.Pendant vingt ans, l'artiste connaît de lourdes difficultés financières faisant suite à la construction d'un complexe hôtelier-discothèque à Carnac. Il fait d'ailleurs parler de lui pour ses démêlés avec le Fisc. À la fin des années 70, il part s'exiler aux Etats-Unis, puis, plus tard, au Québec.En 1998, de retour en France, il publie deux albums (l'un reprenant ses grands succès, l'autre de nouveautés). Revenu sur scène en 2007, il y renonce définitivement pour des raisons de santé en 2011. Il avait tout récemment fait parler de lui, avec la sortie début décembre d'une compilation.(Photo : Jean-Charles Guillo