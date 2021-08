(Le progrès doit tirer l’humanité vers le haut mais pas vers le « toujours plus »)



Le progrès doit tirer l’humanité vers le haut mais pas vers le « toujours plus ». Pour augmenter notre qualité de vie, nous devons arrêter de courir, de détruire nos vies en voulant les construire, d’accumuler au lieu d’aménager nos espaces avec amour, beauté, équilibre et naturel. Vivant sur la plus belle planète de l’univers, il ne sert à rien de construire chez soi, à grand frais, un univers personnel, artificiel.



La nature, lorsqu’elle est préservée, vous offre ce qu’il y a de mieux. Vous ne pourrez jamais construire les plus belles cascades, les plus beaux coucher de soleil, les plus belles forêts, les plus belles montagnes. Alors, ne détournez pas les rivières, n’assombrissez-pas l’air avec vos usines ou les gaz d’échappement de vos voitures, ne détruisez-pas la nature. Pour être épanoui et heureux, il faut marcher lentement pour avoir le temps de cueillir une fleur, savourer le sourire d’un enfant ou le chant des oiseaux au lever du soleil.