Le changement de fréquences pour la TNT, c’est maintenant !

Pour éviter de regarder un écran noir, vous devez réaliser une nouvelle recherche des chaînes. Cette manipulation permettra de recevoir tous les programmes diffusés via une antenne râteau. C’est une opération simple à effectuer depuis votre télécommande de télévision ou depuis votre adaptateur TNT.



Les personnes âgées ou isolées peuvent, elles, rencontrer des problèmes lors de ce nouveau réglage. L’agence nationale des fréquences propose un numéro d’information pour le public n’ayant pas accès à internet.



Le 09 70 818 818 (appel non surtaxé). Vous pouvez obtenir davantage de renseignements sur le site



Les gestionnaires de logements collectifs devaient, eux, s’assurer avant le 25 septembre que l’antenne râteau collective était adaptée aux nouvelles fréquences. Le changement des fréquences constitue une opération technique d’envergure. Elle se tient dans la quasi-totalité de l’île.



Ces travaux sur le réseau résultent de décisions prises par le premier ministre. Le but de ces opérations : libérer des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz et de transférer les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G).



