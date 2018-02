National Le changement d’heure en Europe, bientôt fini? Le Parlement a voté ce jeudi 8 février 2018 qu’il n’y aurait plus de changement d’heure, que ce soit en été ou en hiver: une bonne nouvelle pour tous les personnes qui ne savent jamais s’il faut avancer ou reculer les aiguilles de leur montre.

Quand arrive le moment de passer à l’heure d’été, ou d’hiver, le constat est le même: beaucoup trop de personnes sont perdues. Que l’on soit en mars ou en octobre, c’est toujours la même rengaine... Est-ce que l’on recule d’une heure ou est ce que l’on avance d’une heure? Est-ce qu’on dort une heure de plus ou une heure de moins?



Les députés du Parlement Européen vont peut-être mettre fin à ce calvaire, qui dure depuis la mise en vigueur de cette mesure en 1976. Elle a été créée lors du quinquennat de Valéry Giscard-d’Estaing, dont le but premier était de faire des économies d'énergie en passant à l’heure d’été.



384 députés européens sur 549 ont voté oui, mais cela ne valide pas encore la mesure. Le projet n’est qu’au statut de recommandation à la Commission Européenne pour le moment. Afin que ce dernier applicable, il faut que les 28 dirigeants des Etats membres de l’UE approuvent le projet.



Les pays de l’UE seraient en permanence à GMT+1. L’Union Européenne tendrait ainsi vers une unification même si rien n’empêche aux autres pays non membres de l’UE de continuer à changer d’heure.



Un changement d’heure compliqué et nocif



Au-delà du casse-tête moins une heure, plus une heure, des études sérieuses ont prouvé que ce changement avait un réel impact sur notre santé. 20% des personnes et notamment les enfants rencontreraient des problèmes de santé lors du passage à la nouvelle heure. Pour ce faire, le Parlement s’est notamment référé au récent Prix Nobel de médecine.



D’autres éléments prouvent également que le changement d’heure entraînerait de nombreux accidents, notamment sur la route pour les piétons, ou encore de suicides, dûs à une hausse de la consommation de somnifères. Charline Bakowski Lu 139 fois





