La Réunion accueillera en Septembre prochain, le championnat du monde des courses aventure. 70 équipes mixtes traverseront l’île de Hell-Bourg à Saint-Paul en totale immersion et sans assistance.

23 nations seront représentées dont deux équipes réunionnaises. Ce matin, les partenaires et l’organisation se sont réunis pour les dernières mises en place.



Le choix de La Réunion pour ce championnat du monde montre bien la diversité des paysages de notre île, idéale pour vivre une aventure extrême.





Pascal BAHUAUD Directeur de course du championnat du monde des courses aventure :

On va trouver du trek, on va trouver du vtt, on va trouver du kayak de rivière du kayak de mer, on va trouver de la spéléo, du canyon, on va trouver du cheval. On va trouver des ateliers de corde qui peuvent être des passages d’arêtes, de remontée sur corde ou de descente en rappel.

Aujourd’hui, ce qu’on peut donner un peu comme scoop, c’est la distance de chaque activité, je vais vous donner ça de tête. On est aux alentours de 160 km de trek, 180 km de vtt, 64 km de kayak tout confondu. Une dizaine de km à cheval et 3 km diverses et variés.





Philippe POTIN Vice-Président du Département délégué au sport :

On va leur donner 15 000 euros de subvention. Aussi pour l’hébergement au Village Corail. Si vous voulez on est le rond central pour connecter toutes les informations et pour l’organisation.