Le champion de MMA et videur de boîte de nuit condamné pour avoir escroqué la Sécu

Les sports de combat, ça ne paye pas. C’est bien connu dans le milieu. Ces passionnés sont donc dévoués par amour pour ces sports. C’est le cas de ce champion de MMA (arts martiaux mixtes) et agent de sécurité de boîtes de nuit, notamment le Mahé Labourdonnais. Car il faut bien gagner sa vie à côté.



Mais ce champion et père de famille était jugé pour escroquerie ce mardi par le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Il était en effet en arrêt maladie de 2016 à 2018 alors qu’il assurait l’encadrement sportif pour une association d’Aide, de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse. Mais en parallèle, il faisait de même pour la boîte de nuit. 106 fois, a d’ailleurs compté la procureure. Et ce sont 500 jours d’arrêt et d’accident du travail. Il devrait ainsi plus de 20.000 euros à la CGSS.



Si le prévenu ne reconnaît pas les faits, il ne les nie pas non plus. Cet homme au casier judiciaire vierge explique ne pas être un délinquant et avoir eu besoin de subvenir aux besoins de sa famille. Pour la procureure, "il se moque du monde".



Il souhaite maintenir son travail en tant qu’agent de sécurité et pour ce faire récupérer ses véhicules. Le tribunal l'a finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis et la restitution d'un de ses véhicules.