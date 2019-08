<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Le challenge #FillTheBottle débarque à Saint-Paul





Il n’y a pas que des challenges loufoques sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des challenges intelligents et écolo comme celui du Fill the Bottle. Comprenez littéralement “remplir la bouteille”, ce nouveau challenge consiste à remplir une bouteille en plastique de mégots trouvés sur les plages ou ailleurs. Dans la même idée, le #TrashtagChallenge fait lui aussi un véritable carton ! L’idée est simple. Il suffit de poster des photos sur les réseaux, avant et après le ramassage des ordures. Le contraste est saisissant.



Plusieurs actions citoyennes ont récemment fleuri sur les réseaux à l’initiative de la jeunesse. À l’image de cette association de quartier pour les jeunes du Val d’Oise qui est à l’origine du Garges Clean Challenge. Plusieurs quartiers du 95 se sont affrontés, gants et sacs poubelles à la main avec un leitmotiv “Ma cité va briller”. Ce challenge a par ailleurs gagné du terrain en peu de temps, d’autres jeunes, dans d’autres quartiers ont accepté de relever le défi ! C’est dire si les challenges écolo ont le vent en poupe !



L’un d’entre eux à d’ailleurs sauté la mer pour débarquer ici, sur nos côtes. Le Fill the bottle fait des émules et les bouteilles en plastique (malheureusement) se remplissent rapidement.



Grâce à leur mobilisation, jeunes et moins jeunes ont remplis 46 sacs poubelles de 50 litres sur l’ensemble des plages nettoyées le week end dernier : Boucan Canot, L’Hermitage-les-Bains, Planche les Alizées, Étang-Salé-les-bains et Saint-Pierre.



Pour ceux qui n'étaient pas présents le 8 août dernier, une autre matinée ramassage de déchets sauvages est programmée ce dimanche 18 août de 8h30 à 13h dans le sentier Bottard (à côté du Théâtre Plein Air de Saint-Gilles). Le rendez-vous est prévu à 9h devant le Théâtre Plein Air. Les gants sont fournis mais pas les sacs poubelles. Pour plus de précisions, vous pouvez vous rendre sur l'evénement Facebook qui a été créé pour l'occasion.





