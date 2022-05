Le centre-ville de Saint-Paul fête les Mamans

Les fleurs en vedette sur la place du débarcadère



Face à la mer, venez profiter d’une série d’animations dont les fleurs seront les stars inconditionnelles sur la place du débarcadère. De 9h à 17h, on vous invite, avec Pétal’Art, à découvrir nos stands d’artisanat, à déguster des fleurs comestibles, à apprendre comment tisser les feuilles de coco… Vous pourrez également vous faire prendre en photo avec votre nouveau tatouage éphémère avec la présence du photomaton et d’un atelier tatouage au henné. Venez dénicher le cadeau intemporel pour la fête des mères avec la vente de fleurs ! D’autres idées cadeaux vous y attendent !





Un concours de composition florale “Compose pour Maman”



Pour célébrer cette journée dédiée aux Mamans, on vous invite à faire preuve d’imagination ! Participez au concours de la plus jolie composition florale, un magnifique présent que vous pourrez offrir à la reine de votre cœur ! Inscrivez-vous sans plus attendre ! Pour toute information et inscription au concours de la plus jolie composition florale, contactez le 0262 45 90 69.