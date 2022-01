Le centre de vaccination du CHOR vous informe sur ses horaires d’ouverture

Le centre de vaccination du Centre Hospitalier Ouest Réunion (situé au 38 rue Labourdonnais, sur l’ancien site du Centre Hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul) est ouvert :



- Du lundi au samedi de 7h à 12h et de 12h30 à 19h30

- Le dimanche de 8h à 12h et de 12h30 à 19h30.



L’accueil se fait avec et sans rendez-vous (les usagers avec rendez-vous étant prioritaires).



Pour prendre rendez-vous :

- Par téléphone au 0262 72 04 04

- Par internet sur sante.fr