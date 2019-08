Le centre de vacances de la rue jacquot adopte le vélo

Mercredi dernier, le centre de vacances de la rue Jacquot qui a réuni une trentaine de marmailles au stade Olympique a placé le VÉLO comme activité sportive de la journée. Au delà du plaisir de la pratique de ce sport, il était important de sensibiliser les enfants à la sécurité routière, à la préservation de notre environnement et à adopter les bons gestes pour une bonne hygiène de vie.



Ce mode de transport dite « doux » se pratique de plus en plus dans les quartiers. Ce constat amène le premier magistrat, Joseph Sinimalé, à vouloir collaborer avec la Région afin de mettre en place un plan vélo sur notre territoire.



Comme il l’a souligné «le vélo est l’avenir d’un nouveau mode de vie… il développe des qualités physiques, intellectuelles et morales et fédère un bon nombre de la population, il nous faut donc penser à ce nouveau mode de déplacement pour qu’il puisse se pratiquer dans chaque quartier… »



Un instant de bonheur donné aux enfants du quartier pour la plupart qui, sur leur vélo, criaient « nous, on aime le vélo »