Le centre de tri postal de Pierrefonds inondé, du courrier mouillé

La surprise était mauvaise pour les agents du centre de tri postal à Pierrefonds ce vendredi matin. En arrivant sur leur lieu de travail, ils ont découvert un local inondé. L’eau est rentrée à l’intérieur du site. En conséquence, du courrier et des colis ont été mouillés par les écoulements. Certains courriers ont été expédiés ainsi, affirme un agent.



Du côté du syndicat Sud PTT, on déplore les conditions de travail des agents. Le syndicat estime que le site est en sous-effectif depuis deux ans, avec le non-remplacement des départs, et que les dégâts vont rendre leur tâche plus difficile. « Les usagers paient un service et la poste les néglige en faisant des économies sur le manque de personnel », assure le syndicat.



Le centre de tri de Pierrefonds compte près de 200 personnels et assure 150 tournées par jour. Contactée, la direction de La Poste nous informe que le dégât des eaux subi ne vient pas du bâtiment en lui-même mais plutôt d'une fenêtre qui, soit était mal fermée ou pas fermée du tout à cause d'un oubli et ce malgré toutes les mesures de précaution prises en amont du passage de Batsirai.