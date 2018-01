Le centre de Berguitta passera très près de Maurice demain matin

En "alerte 3" depuis 4H ce mercredi, Maurice commence à sentir les effets de la forte tempête tropicale Berguitta.



A 19H, Berguitta se trouvait à environ 220 km au Nord-Est de Maurice et se déplaçait en direction de l'Ouest-Sud-Ouest à une vitesse d'environ 7 km/h. Durant la nuit, elle entamera progressivement une trajectoire vers le Sud-Ouest, prévoit le Mauritius Meteorological Services et constituera une "menace directe pour Maurice".



Le centre de la tempête qui passera "très près de l'île" est attendu pour demain dans la matinée. Les pluies seront modérées à fortes par moments accompagnées d'orages.



Pour l’heure certaines parties de l’île sont déjà bien arrosées. 78,7 mm de pluie enregistrée en 24H à Vacoas, 74,2mm à Providence, indique le site Defi Média.



​Le vent d’environ 50km/h se renforce progressivement pour atteindre les 120 km/h dans la nuit. Une centaine de foyers mauriciens sont privés d’électricité depuis ce mercredi matin.



Plus de 2 000 personnes sont venues se réfugier dans des 43 centres ouverts.



Une forte houle a déjà fait son apparition sur le littoral Est de Maurice, notamment à Poste Lafayette où la mer est entrée jusque dans les terres comme en témoigne ces images de Défi Média.