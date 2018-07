Le centre aéré de Bois Rouge sur les traces de nos ancêtres

En cette année où nous célébrons le 355ème anniversaire du peuplement de La Réunion et le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, un parcours sur le patrimoine culturel de la Ville de Saint-Paul a été élaboré par le service culturel de la mairie. L’opportunité offerte à 240 marmailles des centres aérés de replonger dans l’histoire de nos ancêtres.Au programme : un œil attentif sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville puis sur le Monument aux morts et aux stèles présents dans le jardin de la Liberté. Et pour finir sur une visite à la Longère – à l’espace Sudel Fuma – afin de découvrir l’exposition « Marronnages : refuser l’esclavage à Bourbon au XVIIIème siècle ». Des sites symboliques installés sur ce circuit.Une découverte chargée d’émotions pour les vingt-quatre enfants et les deux animatrices du centre aéré de Bois Rouge qui étaient heureux de commémorer et de partager ce moment rempli de nostalgie, de compassion et de reconnaissance envers ceux qui ont mené un combat afin de retrouver leur liberté.