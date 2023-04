A la Une . Le centre Kélonia accueille deux nouveaux pensionnaires

Même si tous les jours on s’occupe des tortues sur Kelonia, ce week-end est un peu particulier avec l’accueil de deux nouvelles pensionnaires sur le Centre de soins. Par NP - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 14:41

La première est une jeune tortue imbriquée récupérée samedi affaiblie à la Pointe au Sel et ramenée au centre de soins de Kelonia. Une radio et une prise de sang sont programmées dés lundi pour évaluer son état sanitaire et programmer les soins éventuels. Cette jeune tortue pèse 3,9kg pour une longueur droite de 31cm et une longueur courbe de 34cm. C’est la seconde tortue de cette espèce et de cette classe de taille récupérée par le Centre de soins de Kelonia en une semaine.



Cela illustre un "recrutement" de juvéniles de cette espèce lié à des conditions environnementales favorables. Ces jeunes tortues ont grandi au large se nourrissant de plancton et une fois atteint une certaine taille (autour de 4 kg) elles ont besoin de plus de nourriture et "recrutent" sur les récifs qu’elles croissent au gré des courants.



Note: L’année dernière à la même période une jeune tortue imbriquée avait également été signalée toujours à la Pointe au sel, mais celle-ci avait été braconnée et découpée pour être mangée. La gendarmerie de Saint-Leu et la Brigade Nature étaient arrivées sur place pour constater le braconnage et avaient saisi ce qu'il restait de la tortue.









La tortue de 8,7kg et une longueur droite de 45 cm, montre des fractures multiples de sa carapace (dossière et plastron) qui ont pu être provoquées par des chocs sur les galets lors des fortes houles de ces derniers jours.



Combien de temps la tortue a passé dans les galets hors de l’eau? Et son échouement est-il lié à un état sanitaire dégradé, ou son état sanitaire est-il le résultat de son échouement par des vagues?



Des radios et une prise de sang donneront là encore des informations importantes aux soigneurs. Elle a été mise en bain d’eau douce pour la réhydrater avec traitement désinfectant de ces lésions, dés son arrivée au Centre de soins. Les deux tortues iront chez le vétérinaire dés demain La seconde tortue a été prise en charge ce matin et est une jeune tortue verte trouvée échouée au milieu des galets très affaiblie et déshydratée, par un pêcheur au niveau de l’aéroport de Pierrefonds dans le Sud.