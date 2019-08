Le célèbre facteur de Mafate, Ivrin Pausé, est décédé

Ivrin Pausé, le célèbre "facteur de Mafate", est décédé à l'âge de 91 ans, informe Réunion1ère. Il a été, pendant 4 décennies, de 1951 à 1991, l'un des seuls liens entre le village du cirque et le littoral. Selon les estimations faites, le facteur a parcouru 253.000 km au fil de toutes ses années de marche.



Une statue à son effigie réalisée par l’artiste réunionnais Marco Ah Kiem avait été inaugurée le 29 octobre 2016 dans le cirque de Mafate. Au Port, commune d'où il débutait sa tournée, via la Rivière des Galets, un autre hommage lui a été rendu par la direction de la Poste. La plateforme de courrier du Port porte son nom.



Les hommages se succèdent ce jeudi après-midi.



"Ivrin Pausé restera dans le cœur des Réunionnais comme le premier facteur dévoué corps et âme aux habitants de Mafate. En effectuant plus de 253 000 kilomètres à pied dans le cirque, il a été pendant plus d’un demi-siècle, un lien indéfectible entre les habitants des hauts et la côte. Ivrin Pausé a parcouru l’équivalent de 6 fois le tour de la Terre au service de son prochain. De ce fait, il est un digne représentant des valeurs ancrées dans chaque Réunionnais : la persévérance, le courage, l’altruisme. Son nom est à jamais gravé dans l’histoire de Mafate et dans celle des personnages qui ont fait La Réunion. J’adresse à ses proches et amis, mes sincères condoléances". - Didier Robert



"C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès d’Ivrin PAUSE, ancien facteur de MAFATE. A 91 ans, Ivrin PAUSE restera une figure de La Réunion. Durant plus de quatre décennies (1951 à 1991), il a arpenté chaque jour les sentiers du cirque, en partant de la Rivière des Galets, pour livrer sans faillir le courrier aux Mafatais. Nos pensées et notre soutien vont à sa famille, ses proches, dont nous mesurons pleinement la douleur." - Olivier HOARAU, Maire & Le Conseil Municipal du Port

