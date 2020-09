La grande Une Le casino de St-Denis perd 80 000€ à cause d'un bug électronique

Comme tout le monde le sait, rares sont ceux qui peuvent se vanter de ressortir d'un casino avec plus d'argent qu'avant d'y être entré. Ce week-end, le casino de Saint-Denis mettait en service ses nouvelles tables à roulettes électroniques permettant aux joueurs, lorsqu'il n'y a pas de croupier, de jouer par l'intermédiaire d'une tablette. Visiblement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 17:59 | Lu 1207 fois

Le casino de Saint-Denis, annonce depuis un certain temps, la mise en place des tables à roulettes électroniques. Il s'agit d'un système qui permet l'utilisation de la roulette sans qu'il n'y ait de croupier. Il est remplacé par une interface électronique - une tablette - qui permet aux joueurs de miser.



Quelle ne fut pas la surprise des premiers utilisateurs de ces nouvelles machines ! Selon nos informations, un bug électronique non décelé donnait aux joueurs systématiquement le double de la mise de départ payée par l'utilisateur. La rumeur se serait répandue discrètement entre habitués entraînant, à la fin du weekend, une perte d'environ 80 000€ pour l'entreprise.



