Le casier judiciaire bien fourni, il récidive : 30 mois ferme pour vols aggravés

C'est une information de nos confrères du JIR. Un homme a écopé de 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour vols aggravés.



Le 1er février dernier, "après avoir fumé trois joints" rapporte le média, il avait "visité" vers 3 heures du matin deux voitures garées non loin de la plage de l'Etang-Salé.



Il sera interpellé quelques instants plus tard par les gendarmes de l'Etang-Salé.



Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. "À son casier, il y a 18 mentions pour vols aggravés", rappelle le JIR.



En plus de sa condamnation à de la prison ferme, le prévenu devra rembourser 326 euros et 1209 euros à ses victimes.