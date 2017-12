Le case de Bois de Pomme à Salazie inauguré

Ce mercredi 20 décembre 2017, Aline MURIN, Conseillère régionale déléguée à la culture, et Stéphane FOUASSIN, Maire de Salazie ont inauguré le nouveau case de Bois de Pomme. Cet équipement a été financé dans le cadre du Plan Régional d’Aides aux Communes à hauteur de plus de 557 000 euros du montant global des travaux.



Dans le cadre du Plan Régional d’Aides aux Communes, la Région intervient auprès des collectivités pour construire/rénover/réhabiliter les équipements de proximité et permettre au plus grand nombre de s’épanouir à travers ces infrastructures modernes. Elle accompagne la ville de Salazie pour la construction d’un nouveau case à Bois de Pomme.



Le quartier de Bois de Pomme, fort de 700 habitants, montre un besoin en équipement collectif permettant de fournir des activités et services à la population. Cette opération permettra de fournir un équipement collectif de qualité à ce quartier et d’en améliorer la vie sociale de quartier.



Les travaux réalisés comprennent :

- une salle polyvalente d’une surface maximale de 90 m²,

- 2 bureaux,

- un accueil,

- des toilettes,

- une clôture.



La commune a bénéficié à ce jour d’un montant total de subventions de 14 290 212€ pour la réalisation de 26 projets dans les différents domaines d’intervention du Plan Régional d’Aides aux Communes.



La 2ème génération du Plan d’Aides aux Communes est engagée avec une enveloppe de 300 millions d’euros sur 6 ans pour aider les communes et les intercommunalités dans le financement de divers équipements publics (scolaires/sportifs/culturel...).