Le carambolage mortel du viaduc de St-Paul provoqué par un camion qui n'aurait jamais dû rouler

Le 6 novembre 2017, Amandine, 20 ans, perdait la vie dans un dramatique accident de la circulation dans la commune de Saint-Paul. Alors qu’elle se trouvait à l’arrêt dans un embouteillage, sa voiture a été écrasée entre deux véhicules à cause d’un semi remorque qui n’a pas pu s’arrêter.



Selon le rapport d’expertise, le véhicule n’aurait pas dû se trouver sur la route, comme l’affirment nos confrères du JIR. Alors que l’enquête est toujours en cours, il apparaît que les conclusions de l’expert sont sans appel. Le semi-remorque, qui circulait avec un poids en charge de 37 tonnes, était dans un état jugé inacceptable. Il est en grande partie responsable de l’accident.



Il s’avère également que les différentes expertises post-accident pratiquées sur l’ensemble routier mettent en évidence des incohérences entre l’état des freins au moment de l’accident et les mesures prises en pourcentage d’efficacité par essieu au moment de la visite annuelle périodique. L’état des freins n’aurait pas pu se dégrader en aussi peu de temps.



Plusieurs interrogations restent en suspens. Pourquoi le chauffeur, professionnel de la route prétendant avoir connaissance de l'état désastreux des freins, n’a t-il pas exercé un droit de retrait ? Lors de la descente, pourquoi n’a t-il pas utilisé la voie de détresse ? Le transporteur, propriétaire, a t-il, en toute connaissance de cause sur l’état du camion, obligé son chauffeur à utiliser un ensemble routier dangereux à des fins économiques ? Le contrôle technique annuel était-il en mesure, au regard des conditions de test, de détecter l’état réel du véhicule? Si oui, le contrôle a t-il était falsifié et par qui?



Autant de questions dont la justice va devoir apporter des réponses précises qui, si elles ne rameront pas Amandine, permettront d’établir les responsabilités de chacun.