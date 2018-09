A la Une . Le capitaine de corvette Stéphanie.R, une Réunionnaise au CV musclé Le capitaine de corvette Stéphanie R. (son nom ne peut pas être divulgué) est Réunionnaise, plus précisément Dionysienne. Issue de la promotion 2003 de l’Ecole navale, elle est brevetée de l’Ecole des systèmes de combat et armes navales (ESCAN), spécialité "systèmes d’information et de commandement"(SIC). Nous avons eu le plaisir de la rencontrer ce matin. Ce fut pour elle l'occasion d'affirmer à quel point c'est une fierté d'être de retour dans son île et de servir la France.

Après avoir suivi la campagne 2006-2007 de l’école d’application des officiers de marine à bord du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, elle sert comme officier opérations puis commandant en second du bâtiment hydrographique La Pérouse, basé à Brest.



A cette occasion, elle participe à la mission Zone Militaire Atlantique Oriental (ZMATO) 2009, dans le golfe de Guinée. Elle est ensuite affectée à bord de l’aviso Premier-maître L’Her, en tant qu’officier PONT/SIC et officier de manœuvre. Elle est promue lieutenant de vaisseau en 2010.



En 2011, elle prend le commandement du patrouilleur de surveillance de sites Aramis, basé à Anglet, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle rallie en 2013 le bâtiment de projection et de commandement Mistral à bord duquel elle prend les fonctions de chef de service "systèmes d’information et de communication".

Outre les différentes missions amphibies et les campagnes de qualification au profit de l’aviation légère de l’armée de terre, le bâtiment sera déployé cinq mois en Atlantique en mission "Jeanne d’Arc 2014", période durant laquelle elle assure également les fonctions de J6 au sein de l’état-major embarqué du GA1.



Promue capitaine de corvette en 2015, elle prend cette même année les fonctions de commandant adjoint opérations de la frégate légère furtive Aconit. Elle participe à une mission en Méditerranée orientale dans le cadre de l’opération Chammal puis en zone maritime océan Indien, en opérations de lutte contre le terrorisme, en soutien direct de la combined task force 150. De 2016 à 2018, elle prend le commandement de l’aviso "Lieutenant de vaisseau Lavallée".



​Après quinze ans d’armée, elle revient sur son île natale, La Réunion, en juillet 2018, pour y occuper le poste de chef du bureau "emploi mer" au sein de l’état-major interarmées, à la caserne Lambert de Saint-Denis. Elle a été affectée à sa demande et servira pour une période de deux ans au sein des FAZOI. Dans le cadre de l'avancement de sa carrière, elle prépare les examens d'admission à l'école de guerre.



Pascal Robert





