Le capitaine de corvette Morgan Moutoulatchimy, d'origine réunionnaise, prend le commandement du Malin

Ce jeudi 25 juillet, le général Eric Vidaud, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a présidé trois passations de commandement au Port des Galets.



Le capitaine de corvette Morgan Moutoulatchimy a pris aujourd’hui le commandement du Malin. Réunionnais, le CV Moutoulatchimy a commencé sa carrière dans l’énergie nucléaire. Le Malin est un ancien palangrier arraisonné par la Marine nationale en 2004 et confisqué par l’État. Il a été transformé en patrouilleur de service public et assure des missions de sauvegarde maritime, de souveraineté et de police des pêches.



Le capitaine de frégate François Ceccaldi a pris aujourd’hui le commandement de l’équipage B de l’Astrolabe. Déjà passé par La Réunion en 2008 comme "pacha" du patrouilleur La Boudeuse, il arrive de l’État-major de la Marine. L’Astrolabe est un patrouilleur polaire issu du partenariat entre la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), l’Institut Polaire Paul-Emile Victor (IPEV) et la Marine nationale. Il assure des missions de logistique, de souveraineté ou encore de protection de l’environnement.



Le capitaine de vaisseau Arnaud Paquet a pris aujourd’hui le commandement de la base navale. Il était à la tête du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme depuis 2017. Point de soutien stratégique pour les unités en tant que port d’attache des cinq bâtiments de la Marine nationale et de la gendarmerie maritime, la base du Port des Galets assure les missions de soutien aux bâtiments, et lutte contre les pollutions maritimes.