Courrier des lecteurs Le candidat de la 3ème circonscription fait fort. Il arrive 3ème, disqualifié pour le second tour. Fin de non recevoir.

Par Roland Emmerich - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 18:49

Faisons un petit historique. Voici Jacques, TECHER de Nom. Vous savez l’ancien Maire, de gauche de Bello, redevenu Maire de cette belle commune de Cilaos. Le voici battant le pavé de sa commune pour TAK….(pas le père mais le fils). Grâce à sa mobilisation sans précédent pour la droite de la 3ème (au passage LR pas trop loin …) il fait gagner à TAK 582 voix…

Voilà le decor. Alexis Chaussalet,

Candidat de la NUPES, soutenu par Bello, de gauche comme le TECHER, par la national qui se voit privé de 2nd à cause de Jacques TECHER….. petite addition. Alexis remporte 4 853voix sur la circo. Si journal télévisé de Cilaos avait appeler à voter à gauche, Alexis aurait été qualifié au 2nd tour des élections.

Et Vlody…. Je pense sincèrement que par orgueil ou cupidité sa candidature a participé à faire perdre à Alexis chaussalet l’assemblée nationale. Si la division de la gauche inscrite dans le marbre par JT, n’avait pas eu lieu, nous aurions enfin eu une nouvelle tête en qualité de député…

Alors Alexis, désolé mais c’est à cause de Jacques ….