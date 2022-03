A la Une . Le candidat à la présidentielle Jean Lassalle bientôt à La Réunion et Mayotte

Jean Lassalle sera à La Réunion à compter de mercredi. Ecarté volontairement d’un débat télévisé sur TF1, le candidat à la présidentielle continue de battre le pavé. Par LG - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 12:01

Ses passages remarqués à l’Assemblée nationale, sa grève de la faim pour maintenir une usine dans sa région et son accent du Béarn font de Jean Lassalle un homme politique différent des autres. Cette année encore, l’élu originaire des Pyrénées-Atlantiques se présente devant les Français pour la fonction suprême.



C’est dans le cadre de la campagne présidentielle que le président du mouvement "Résistons" effectuera un déplacement à La Réunion à compter de ce mercredi.



Après son arrivée à Gillot en fin de matinée suivie d’un point presse à Saint-Denis, Jean Lassalle se dirigera dans le Sud où une séquence sur les enjeux touristiques et l’accès à l’océan sera organisée à l’Etang-Salé. Dans la continuité de cette première visite, il se rendra à Saint-Leu pour y rencontrer des pêcheurs. Le lendemain, il se rendra à Mayotte pour revenir à La Réunion vendredi.



Jean Lassalle fait partie des quatre candidats exclus (Philippe Poutou du NPA, Nathalie Arthaud de LO, Nicolas Dupont-Aignan de DLF) de l’émission de TF1 programmée hier soir et dans laquelle les huit autres candidats ont pu présenter leurs propositions sur la guerre que mène la Russie en Ukraine.



Le député de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques a regretté cette décision de la chaîne privée d'exclure certains candidats. "Il y a un profond mépris de classe dans cette décision (…) Je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1. On me considère comme un candidat de merde et inutile. Comme s’il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n’a pas besoin", avait-il déclaré samedi



En 2017, il avait obtenu 1,21% des suffrages exprimés à la présidentielle, finissant 7ème sur les onze candidats.