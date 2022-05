A la Une . Le candidat RN montre la photo de sa femme pour démontrer qu’il n’est "pas un extrême"

Lors d’un débat télévisé avec les candidats de la 3e circonscription du Rhône, le candidat du Rassemblement national a montré en direct une photo de sa femme noire pour prouver qu’il n’est "pas un extrême". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 11:53

Il a probablement pris l’expression "une image vaut 1000 mots" un peu trop à la lettre. Gérard Vallory, candidat du RN dans la 3e circonscription du Rhône, s’est laissé à une hasardeuse démonstration.



Alors que les débats entre les candidats se portaient sur le basculement de la circonscription à gauche, la candidate LR, Béatrice de Montille, s’est adressée à son opposant : "On a perdu du bon sens et du pragmatisme. J’ai envie qu’on retrouve de la liberté et que les Français se sentent représentés, sinon on fait monter les extrêmes."



Des propos auxquels Gérard Vallory va répondre laconiquement : "Je ne suis pas un extrême". La candidate LR va alors ajouter qu’être pour "la préférence nationale, c’est de l’extrémisme".



La candidate de la NUPES, Marie-Charlotte Garin, va alors insister en affirmant que "la dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne" et "qu'on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême, à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un extrême".



Le candidat va alors montrer une photo de son épouse en ne déclarant qu’un unique "merci !".

Gérard Rivolly candidat @RNational_off dans la 3e circo du #Rhone à #Lyon montre une photo de sa femme noire pour se défendre d'être dans les extrêmes #legislatives2022 Ce qu'il faut retenir du débat animé par @Paul_Satis https://t.co/iZfFo8QAln pic.twitter.com/58SN7tspTW

— France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) May 18, 2022



Après un moment de malaise, le débat a repris son cours en changeant de sujet.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur