Le candidat LREM Jérôme Peyrat retire sa candidature et sème la confusion

L’ancien conseiller d’Emmanuel Macron a été condamné en 2020 pour violences conjugales. Il s’est représenté en Dordogne pour les législatives, avant de se retirer sous la pression. Il a été soutenu par le délégué général de LREM, qui a dû se rétracter peu après. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 08:36

"J'entends que ma candidature aux élections législatives pourrait porter atteinte à ma famille politique. Je la retire", annonce Jérôme Peyrat, candidat dans la 4e circonscription de Dordogne, soutenu par LREM. "J'invite chacune et chacun à regarder précisément les faits qui me sont reprochés, la décision de justice et les autres décisions prises dans cette affaire", ajoute-t-il.



Ce qui "pourrait" porter atteinte au parti présidentiel, c’est sa condamnation pour violences conjugales en 2020 sur son ancienne compagne. Celle-ci s’était vue prescrire 14 jours d’ITT. De quoi susciter les critiques de l’opposition.

Un soutien malvenu



En direct à la radio, Stanislas Guérini a tenté de défendre le maire de La Roque-Gageac. Le délégué général de LREM s’est lancé dans une défense assez malvenue : "C'est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violences sur les femmes." De quoi mettre de l’huile sur le feu.



Stanislas Guérini sera obligé de s’excuser publiquement quelques heures plus tard. "Je mesure que les propos que j'ai tenus ce matin sur France Info (...) ont pu heurter et blesser", a-t-il indiqué sur Twitter.

Jérôme Peyrat est député depuis 25 ans dans sa région. Il a été tour à tour conseiller de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Il avait intégré le pôle politique de l’actuel président en mai 2019. En janvier 2020, il a quitté ce poste après l’ouverture de l’enquête qui mènera à sa condamnation.



