7mag.re Le calvaire de la jeune handicapée prostituée et volée par son père

Une jeune handicapée mentale a vécu un véritable enfer à Lille. Son père vient d'être condamné par la justice et les faits qui lui sont reprochés sont effrayants. Cet homme a prostitué sa fille, jusqu'à 10 fois par jour et a également détourné ses allocations la contraignant à la mendicité. Par JC Robert - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 12:53

C'est la mère de la jeune femme qui a mis fin à son cauchemar