Le calvaire d’une femme handicapée privée d’ascenseur depuis plusieurs jours

Nichée au deuxième étage de sa résidence Les Francolins à Saint-Pierre, Céline observe le monde extérieur depuis son balcon, voilà plusieurs jours. Impossible pour la quinquagénaire, atteinte d’une maladie neuromusculaire dégénérative, de se déplacer sans son fauteuil roulant.



"Un vendredi, je suis partie acheter une barquette à midi près de chez moi. Et quand je suis revenue, l’ascenseur était en panne. Je ne pouvais plus remonter chez moi", relate Céline.



Elle contacte alors son bailleur puis son syndic, qui sont dans l’incapacité de trouver une solution d’urgence. Ce dernier lui conseille même de contacter les pompiers afin qu’elle puisse regagner son domicile. En vain.



Elle s’installe alors provisoirement chez son fils au Port. Puis, son bailleur lui offre plusieurs nuits d’hôtel en attendant que l’ascenseur soit de nouveau opérationnel.



Après plusieurs jours d’attente, d’agacement et de frustration, Céline est dans une impasse. Elle doit son salut aux pompiers, qui acceptent finalement de gravir les deux étages, non sans difficulté.



"Je ne suis pas toute légère. Et mon fauteuil pèse lourd aussi. Ils m’ont vraiment beaucoup aidée", salue cette ancienne aide-soignante.



De son côté, le syndic est toujours en attente de devis de la part de plusieurs entreprises pour lancer les réparations. "Le technicien a mis en arrêt l’ascenseur à cause d’un problème de poulie pour la sécurité des résidents, il y a une semaine. Les entreprises doivent nous transmettre des devis. Nous n’arrêtons pas de les harceler pour que les choses avancent", assure le gestionnaire.



Une once de soulagement qui laisse Céline dubitative. "Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Psychologiquement, je suis à bout", tempête-t-elle.



Lasse des pannes à répétition, la Saint-Pierroise devrait prochainement troquer son appartement du 2e étage contre un logement au rez-de-chaussée. "Il me tarde de déménager. Je n'aurai plus à gérer des problèmes d'ascenseur", conclut Céline.