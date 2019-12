Le calendrier de collecte des déchets 2020 bientôt chez vous !

Le TCO informe les habitants de la communes de Saint-Paul que les calendriers de collecte des déchets 2020 sont actuellement en cours de distribution sur les communes du territoire de la côte Ouest. Faites donc attention à bien récupérer votre calendrier dans votre boîte aux lettres… Ne le confondez pas avec des publicités, au risque de le jeter directement dans votre bac jaune !Si vous ne l’avez pas encore reçu, patience… La distribution se poursuit encore pour quelques jours et devrait être bouclée avant la fin décembre 2019.Et à partir du 1er janvier 2020, vous pourrez aussi retrouver votre calendrier en ligne :• sur le site du TCO, rubrique “Mon calendrier de collecte”• ou via l’appli mobile TCO Agglo.Numéro Vert(appel gratuit) et site internet du TCO