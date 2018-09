Le caïd réputé de St-André interpellé pour un cambriolage loupé

Connu pour être un caïd réputé à Saint-André, "Rafk" a été pris la main dans le sac pour un simple cambriolage... raté. Accompagné de sa compagne dans une twingo blanche, le caïd a tenté de s'introduire dans une case de Sainte-Suzanne, le 1er septembre dernier.



Cependant des voisins ont pris en grippe la twingo. Le couple finit par être interpellé par les gendarmes. Alors qu'elle était au volant, la femme de Rafk craque et dénonce son mari de violences conjugales. Elle déclare également que "son conjoint la force à l'accompagner dans ses cambriolages, "un métier' pour lui".



Arrêté plus tard, Rafk reste dans le déni total et répète qu'il "n'était pas avec elle dans la Twingo". Il a tout de même été déféré hier pour vol aggravé et violences sur conjoint. Son procès a été renvoyé au 28 septembre et en attendant son avocat Me Georges André Hoareau a obtenu son placement sous contrôle judiciaire.