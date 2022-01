Bien être Le café marron : un anti inflammatoire naturel

Le café, outre son côté convivial, possède des vertus insoupçonnées. Cet arbre pousse à l’état sauvage dans les forêts humides de la Réunion, on le retrouve à basse et moyenne altitude. Anti-inflammatoire connu et reconnu, le café marron est un vrai trésor. Par Chrisy - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 09:35





Cette plante est un anti-inflammatoire naturel. Pour la consommer, il faut recueillir les feuilles et les sécher. Il faut que le feuillage soit pâle.

Les feuilles et bourgeons peuvent être utilisés de deux manières: En usage interne et le plus souvent, dans le cas d’infections urinaires. On récupère les bourgeons terminaux et on les fait sécher. Une fois sec, on les fait bouillir et on boit 2 ou 3 tasses par jour.

En usage externe, contre les infections liées au système oculaire comme la conjonctivite ou la cataracte. On recueille alors les feuilles, et même procédé séchage et décoction. Ensuite on fait un « bain » au niveau des yeux directement. Certains tisaneurs de l’île pensent qu’il serait à l’origine de notre fameux café bourbon pointu !

Alor alon bat in caré dann boi pou trouv richès la natir !





