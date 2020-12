A la Une .. Le cadeau de Noël de DJ Bob et Andy

Andy et DJ Bob se sont alliés pour la chanson-événement de ces vacances de Noël ! On vous laisse écouter ! Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 12:19 | Lu 2303 fois





Andy avait connu le succès avec "Soit Bien", un titre aussi écouté que critiqué. Le Kartel Prod avait souhaité montrer le potentiel du jeune chanteur originaire du Port avec un encadrement plus poussé.



De ce projet est né "Zot L'ambiance" qui a tout du prochain tube de l'été :











Ce titre était attendu depuis un mois et l'annonce de la mise en relation d'Andy avec le jeune prodige DJ Bob grâce au Kartel Prod.Andy avait connu le succès avec "Soit Bien", un titre aussi écouté que critiqué. Le Kartel Prod avait souhaité montrer le potentiel du jeune chanteur originaire du Port avec un encadrement plus poussé.De ce projet est né "Zot L'ambiance" qui a tout du prochain tube de l'été : Zinfos974 et Kult Media avaient rencontré Andy alors qu'il était en studio avec DJ Bob. Une interview dans laquelle le chanteur revient notamment sur les critiques qu'il a subi et qui ne l'empêcheront pas d'atteindre ses rêves :