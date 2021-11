La grande Une Le cadavre d'un cachalot treuillé au large de La Réunion

Le corps en décomposition d'un cachalot flotte le long de la Route du Littoral. Les autorités ont décidé de l'évacuer au large des côtes dans la nuit de mardi à mercredi. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 12:19

Le corps en état de décomposition a été repéré à la mi-journée le long de la Route du Littoral. L'association Globice a été mobilisée pour réaliser les premières constatations. Une embarcation s'est rendue à la hauteur de la carcasse pour évaluer la situation.





Selon les premiers éléments recueillis sur place, il s'agirait d'un cachalot femelle juvénile. Une espèce moins présente dans les eaux réunionnaises que les baleines.







Vanessa Estrade, vétérinaire et chargée d'études pour Globice, fait le point : "On s'est rendu compte qu'il s'agissait potentiellement d'un cachalot. C'est un animal qui est probablement mort depuis plusieurs jours car il est en état de putréfaction très avancé. On ne pourra pas faire d'autopsie pour connaître la cause de la mort".





Le responsable de la communication de Globice s'est aussi exprimé sur le sujet. Il explique notamment que des prélèvements ont été réalisés sur l'animal.



La préfecture a décidé en fin de journée d'ordonner le treuillage du cadavre au large de La Réunion.