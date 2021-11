Le cabri péï à l’honneur auprès des marmailles

Le 26 octobre dernier s’est déroulée la première animation autour du cabri péï. Les enfants de l’école primaire de Villèle ont été accueillis sur le site de l’association APPER à l’éperon où se trouve le troupeau de sauvegarde des cabris peï.



Après une introduction sur l’histoire de cet animal emblématique de notre patrimoine, les enfants ont pu se rendre dans le pâturage pour accompagner le troupeau et apprendre comment ces animaux parviennent à se nourrir dans une savane aride. Peu farouche, les cabris se sont laissés approcher et caresser par les élèves.



Préserver notre biodiversité et perpétuer notre culture, tels sont les objectifs de cette animation destinée aux scolaires. Pour compléter cet atelier, les conteuses Miggy et Jessica de l’association Tacite Conte ont offert aux enfants des histoires fantastiques en créole. Histoires dont le héros est bien entendu un espiègle petit cabri.