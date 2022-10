A la Une . Le cabinet médical SOS Nord se désolidarise du mouvement de grève

Alors que l'annonce d'un mouvement de grève des médecins de garde fait l'objet d'un renforcement des moyens humains du côté de l'hôpital public, le cabinet médical SOS Nord se désolidarise du mouvement et s'en explique dans un communiqué. Par LG - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 17:39

"Suite à la réunion initiée par M. Cotellon, DG de l’ARS et ses collaborateurs ce jeudi 27 octobre à 17h, les médecins représentant le Cabinet Médical de SOS Nord (Route du Moufia à Sainte Clotilde) ont obtenu les explications et les assurances par rapport au « protocole d’accord et dispositif de sortie de crise » élaboré conjointement en date du 21 octobre dernier par MRE, l’ARS et la CGSS.





De fait, nous nous désolidarisons de MRE qui entend poursuivre ce mouvement de grève.



Nous allons poursuivre nos échanges dans un climat apaisé et ouvert avec l’ARS et la CGSS, dans le cadre du CNR afin d’améliorer encore la Permanence de Soins que les médecins libéraux de SOS Nord offrent à la population depuis de nombreuses années dans le cadre de leur participation au service public."





