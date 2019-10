Le bureau de poste du Moufia cambriolé dans la nuit, une plainte déposée

La nuit a été très agitée hier dans le secteur de Sainte-Clotilde. Pendant que plusieurs dizaines d’individus tentaient de s’en prendre au Jumbo Score mais aussi à la station Engen et au Burger King du Chaudron, au Moufia, le bureau de poste du quartier a été la cible d’un cambriolage. Une plainte a été déposée par la direction de La Poste.



La devanture a été forcée comme on peut l’apercevoir sur ces photos. Suite à ce cambriolage, le bureau de poste Moufia est fermé. Le montant des dégâts reste à déterminer.



La Poste condamne fermement ces comportements et invite ses clients à se rendre aux bureaux de poste les plus proches pour toutes leurs opérations courantes.