Communiqué Le budget voté à St-Louis

Le deuxième conseil municipal de l’année s’est amorcé sereinement, la majorité présentant pour l’occasion un budget solide et porteur d’espérances pour l’avenir du territoire. En effet, trois années auront suffi pour consolider la situation financière de la commune, avec des résultats très satisfaisants éloignant définitivement la collectivité de toutes zones de risque. Par NP - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 16:40

En l’absence remarquée de la plupart des opposants, « alors qu’il s’agissait de voter des décisions favorables pour la population » a souligné Madame la Maire, 27 affaires ont été présentées à cette séance, parmi lesquelles : la baisse des taux de la fiscalité directe locale, le budget primitif 2023, l’attribution des subventions du CCAS et de la Caisse des Écoles, le soutien exceptionnel de 4 associations, l’autorisation de signature de plusieurs marchés utiles au bon fonctionnement de la commune et une convention avec l’EPFR en vue de l’acquisition d’un foncier stratégique en centre-ville de Saint-Louis.



1 / Baisse des taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2023



Comme chaque année, le Conseil municipal doit fixer les taux de la fiscalité directe locale. Après avoir réussi le tour de force d’une première baisse de 3% des taxes foncières en 2022, la majorité municipale a souhaité procéder à une nouvelle baisse de 3% rendue possible par le surplus de fiscalité de 890 000€ constaté du fait des nouvelles constructions.



En conséquence, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties passés de 76,53 % en 2021 à 74,23 % en 2022 ont été votés à 72,00 % pour 2023. Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, déjà baissées de de 74,07 % en 2021 à 71,85 % en 2022 sont fixés à 69,69 % en 2023.



Cette année, du fait d’une évolution de la réglementation, la baisse de 3% des taux s’applique aussi à la taxe d’habitation que les résidences secondaires et sur les logements vacants, baissant de 49.88% en 2022 à 48.38% en 2023.



Ce geste fiscal de la majorité municipale permettra de limiter la pression fiscale exercée sur les contribuables dans un contexte marqué par une forte inflation qui aura pour effet mécanique d’augmenter les bases de 7,1% pour tous les Français.



Si beaucoup reste encore à faire sur ce territoire ayant connu des hausses importantes de la fiscalité locale ( + 71.78 % entre 2008 et 2013, puis + 6.96% en 2014, avant de stagner de 2015 à 2020), l’équipe conduite par Mme Juliana M’Doihoma se réjouit de cette inversion à la baisse de la courbe des taux des impôts locaux : pas de hausse ni de stagnation mais une baisse de -6% en deux ans.



2 / Budget primitif 2023



Moment fondamental de la vie d’une collectivité, le budget primitif a été voté hier soir en hausse à 124,3 millions au total, avec une section d’investissement qui évolue de quasiment +30% en investissent avec 28,7 millions inscrits pour 2023.



La municipalité poursuit ainsi son engagement envers la population en accélérant sa dynamique d'investissement. Les dépenses d’équipement brut, qui permettront de faire face au besoin rattrapage des nombreux retards constatés sur les infrastructures et les équipements de la ville, ont été votées à hauteur de 23,5 millions (là où les réalisations ont été de 17 millions en cumulé sur 2021 et 2022). C’est dire le challenge que l’équipe est prête à relever cette année, permettant ainsi d’augmenter sensiblement la part d’équipement brut par habitant de la Commune : s'élevant à 434 € par habitant contre 358 € pour la moyenne de la strate.



Bon nombre d’enjeux sont ainsi pris en considération : la réhabilitation du patrimoine communal, la modernisation des routes, l'extension et le renforcement de l'éclairage public, la construction de kiosques économiques, la réhabilitation des écoles, la réalisation d'études dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain du quartier du Gol, la réhabilitation de la bibliothèque de La Rivière, la réhabilitation et la création d'équipements de proximité et la poursuite des travaux du groupe scolaire ZAC AVENIR.



Cette trajectoire sera tenue sans pour autant dégrader la situation de la collectivité en termes d’endettement : la dette par habitant au 1er janvier 2023 est de 535 €, bien inférieure à la moyenne nationale de la strate de 1 361 €.



La municipalité de Saint-Louis est fière d'annoncer ces investissements importants pour la communauté et continuera à travailler avec engagement et détermination pour répondre aux besoins de ses habitants et améliorer leur qualité de vie.



3 / Attribution de subventions aux établissements publics communaux et soutien exceptionnel aux associations.



Au-delà de l’enjeu en matière d’investissement, le budget de la commune permet également de faire face aux besoins du quotidien en visant un meilleur accompagnement de la population.



Les élus ont ainsi voté hier soir deux subventions d’équilibre pour l’année 2023 :





- 5 382 000 € ont été attribués au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Louis





- 2 622 500 € ont été votés en faveur de la Caisse des écoles de Saint-Louis.



Ces subventions d’équilibre sont essentielles pour permettre à ces deux établissements de remplir leur mission de service public et d’offrir des prestations de qualité aux citoyens. Elles témoignent de l’engagement de la commune de Saint-Louis en faveur de l’action sociale et de l’enfance - jeunesse.



Le volume de subventions aux associations a été voté au budget primitif à hauteur de 623 000 euros (montant qui a été triplé entre 2020 et 2022 et qui est ainsi maintenu pour 2023).



Si la campagne annuelle de subventions de fonctionnement aux associations demandeuse sera inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil, les élus ont tenu hier soir à voter quelques soutiens exceptionnels du fait de la date des départs en compétition ou de l’actualité culturelle de la ville :





- L’association Taekwondo Tiger Club a sollicité l'aide de la collectivité pour accompagner la participation de neuf jeunes à un championnat de Taekwondo à Lyon en avril 2023. Un acompte de subvention de 2 500 € leur a été accordé.





- L’association Gol Action Culturelle a également sollicité la collectivité pour obtenir des moyens logistiques et une aide financière pour la création de masques, de décorations et de vêtements dans le cadre du Karmon, qui se déroulera du 27 mars au 9 avril 2023. Une subvention exceptionnelle de 1 950 euros a été votée en sa faveur.





- L'association PRAXITELE, dédiée à l'ingénierie culturelle et à la recherche, notamment dans le domaine de l'art contemporain et de l'archéologie, a sollicité une aide pour la mise en place d'ateliers de création de costumes pour le Karmon, dans le but de contribuer à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel du Gol. La subvention exceptionnelle accordée s'élève à 1 000 €.





- Quant à l'association Sportive Collège Jean Lafosse, elle a sollicité une aide pour soutenir l'équipe minime féminine de Futsal, qui a remporté le championnat régional d'excellence de La Réunion et est qualifiée pour les championnats de France qui se tiendront à Loué, du 09 au 12 mai 2023. De plus, l’équipe féminine de football a également été qualifiée pour les championnats de France de football qui se tiendront à Limoges les 8 et 9 juin. La subvention exceptionnelle accordée s'élève à un montant de 2 400 €.



La Mairie de Saint-Louis tient à féliciter les quatre associations pour leur engagement en faveur de la population locale et est ravie de les soutenir dans la réalisation de leurs projets.