Revenir à la Rubrique CASUD Le budget de la CASUD pour 2022 s'élèvera à 166 millions d'euros

Ce vendredi 11 mars 2022, s'est tenu un Conseil Communautaire de la CASUD présidé par André Thien Ah Koon. 40 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, concernant principalement les comptes de gestion et administratifs (affaires présidées par le 1er Vice-Président, Bachil Valy) pour l'année 2021, le vote des budgets 2022 et la fixation des taux d'imposition 2022. Toutes les affaires ont été approuvées et adoptées par les élus communautaires des communes du Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et de l'Entre-Deux.



Lors de ce conseil communautaire, les différents comptes 2021 et budgets pour l'année 2022 ont été adoptés par les élus des 4 communes membres.



Ainsi, le résultat net de clôture consolidé pour l'année 2021 s'élève à + 15 030 000 €.



Concernant les budgets pour 2022, ils seront d'un montant de, pour :

* le budget principal : 90 614 000 € dont 35 465 000 € en investissement

* le budget annexe de l'eau : 42 497 000 € dont 30 900 000 € en investissement ;

* le budget annexe des transports : 22 801 000 € dont 3 605 000 € en investissement ;

* le budget annexe de l'assainissement collectif : 13 152 000 € dont 9 064 000 € en investissement ;

* le budget annexe de l'assainissement non collectif : 257 000 € dont 30 000 € en investissement



Le budget consolidé de la CASUD pour 2022 s'élèvera donc à plus 166 millions d'euros dont 79 millions d'euros en investissement.



Le conseil communautaire, sur proposition du Président, a également voté le maintien des taux d'impôts directs et de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2022 à l'identique de 2021. Il n'y a donc pas d'augmentation. La CASUD reste l'EPCI de La Réunion avec les taux d'imposition les plus bas.



Enfin le Conseil Communautaire a eu à se prononcer, conformément à la loi, sur le maintien ou non de deux élus dont les délégations avaient été retirées, dans leurs fonctions de 8ème vice-président et 11ème vice-présidente. Par 28 voix sur 48, le Conseil communautaire s'est prononcé contre le maintien dans leurs fonctions de vice-président et vice-présidente.



Le compte-rendu détaillé du conseil communautaire sera mis en ligne prochainement sur le site internet de la CASUD, (casud.re).







