Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le budget 2023 voté au conseil municipal Le Conseil Municipal de Saint-Paul a adopté plusieurs affaires d’importance pour la vie de la cité ce jeudi 15 décembre 2022, dernier conseil municipal de l’année. L’assemblée a examiné 39 affaires inscrites à l’ordre du jour, parmi elles le vote du compte de l’exercice 2022 et de son budget 2023 avec des investissements tournés vers de l’aménagement urbain ou encore de la reconstruction, à l’image de l’école de Grand Fond à Saint-Gilles-Les-Bains.





Restauration scolaire : 56% des familles inscrites bénéficieront de la restauration gratuite



Parmi les affaires votées ce jeudi 15 décembre, l’approbation de la gratuité de la restauration scolaire pour la tranche 4. Cela concernera 1135 marmailles à la rentrée scolaire d’août 2023, soit 56% des enfants inscrits à la restauration scolaire. Par conséquent, 6 535 enfants bénéficieront de la gratuité pour l’année scolaire 2023/2024, soit 56% des effectifs inscrits. Cette mesure permet de redistribuer 525 760 euros de pouvoir d’achats aux familles saint-pauloises.



Les projets du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes notamment en ce qui concerne la création de jardin potager ou encore l’organisation d’une ou plusieurs journées dédiées à la vie de quartier et à la place des enfants dans l’espace public… ont été adoptés à ce conseil municipal.



Mis en place du “Baby Bus” dans les différents quartiers de Saint-Paul



Concernant la petite-enfance, une convention de mise à disposition de locaux pour l’opération crèche itinérante “baby bus”. Porté par l’association baby Bus itinérant, ce projet de crèche itinérant accessible s’installeront selon un planning pré-établi au CASE de Citerne Troussaille, la Maison des Associations du Guillaume et le CASE de Saint-Gilles-les-Hauts de 7h30 à 17h.



Saint-Paul, capitale de la culture



Sur le plan culturel, la ville de Saint-Paul labellisée Ville d’art et d’histoire a scellé un partenariat pluriannuel entre la Commune et la compagnie Morphose en 2023 et 2024. En 2021, la compagnie Morphose signe une convention annuelle de partenariat avec la Ville de Saint-Paul à hauteur d’ un soutien financier de 15 000 euros afin d’accompagner son programme d’actions intitulé « La Joie et l’insoummission » et son rayonnement sur le territoire saint-paulois avec le projet « Hors Cadre ».



Le programme d’actions de la compagnie Morphose 2022-23-24 s’inscrit dans la durée. Intitulé « La Joie et l’insoummission », le projet s’articule autour de six axes principaux, la création, la diffusion, les publics (parcours inclusifs et programmes d’éducation artistique), la transmission (Laboratoire de recherche chorégraphique « Let’s Dance »), les projets de territoires (festival issu du programme « Hors Cadre ») et les projets de coopérations internationales avec la France métropolitaine et l’Afrique du Sud (« Crossroad »).



Réhabilitation du site sportif de Bois-Rouge



Côté sport, le site multisportif de Bois-rouge sera réhabilité dans son intégralité pour un montant de 577 831 euros. Les travaux concernent : le remplacement du gazon synthétique du terrain de football et la rénovation des clôtures ;

la remise aux normes de l’éclairage public existant et le passage en LED ;

la réhabilitation de l’aire de jeux existante et son système d’ombrage, par l’installation de toiles tendues, le remplacement des jeux et la mise en place d’un nouveau sol souple ;

la création d’une aire de Street Workout et son système d’ombrage par l’installation de toiles tendues sur l’emplacement de l’ancien boulodrome ;

la création d’une aire de fitness et son système d’ombrage par l’installation de toiles tendues sur l’emplacement de l’ancien terrain de volleyball ;

la réhabilitation du terrain de basketball ;

la réhabilitation du terrain de handball ;

la mise en place des points d’eau et des bancs aux abords des aires de pratiques sportives et ludiques ;

l’exécution de travaux divers visant à améliorer l’accessibilité et la sécurité du site.

Dans ce contexte, la commune de Saint-Paul a confité à la SPL TAMARUN un contrat de prestations intégrées (CPI) pour la mise en œuvre de cette opération, sur foncier communal et sur la base de l’étude de faisabilité menée par la Direction des Sports.

Planning prévisionnel de livraison : mars 2024 Il sera aussi question de la réalisation d’un Pôle Vélo, de glisse urbain et du village des initiatives de Cambaie à Saint-Paul par la SPL Grand Ouest. Dans le détail : le remplacement du gazon synthétique du terrain de football et la rénovation des clôtures ;

la remise aux normes de l’éclairage public existant et le passage en LED ;

la réhabilitation de l’aire de jeux existante et son système d’ombrage, par l’installation de toiles tendues, le remplacement des jeux et la mise en place d’un nouveau sol souple ;

la création d’une aire de Street Workout et son système d’ombrage par l’installation de toiles tendues sur l’emplacement de l’ancien boulodrome ;

la création d’une aire de fitness et son système d’ombrage par l’installation de toiles tendues sur l’emplacement de l’ancien terrain de volleyball ;

la réhabilitation du terrain de basketball ;

la réhabilitation du terrain de handball ;

la mise en place des points d’eau et des bancs aux abords des aires de pratiques sportives et ludiques ;

l’exécution de travaux divers visant à améliorer l’accessibilité et la sécurité du site.

Dans ce contexte, la commune de Saint-Paul a confié à la SPL TAMARUN un contrat de prestations intégrées (CPI) pour la mise en œuvre de cette opération, sur foncier communal et sur la base de l’étude de faisabilité menée par la Direction des Sports.

Planning prévisionnel de livraison : mars 2023 Le poste de MNS reconstruit à l’Hermitage



Par ailleurs, les derniers épisodes de fortes houles, ont lourdement fragilisé les fondations du poste MNS construit en haut de plage à l’Hermitage Village (poste au niveau de l’Hôtel Le Récif). Le poste a dû être fermé pour raison de sécurité, les fondations ayant été mises à nues suite aux fortes houles. Ce poste est maintenant trop proche de la mer et en collaboration avec la DEAL il a été convenu que ce poste devait être déconstruit et mis en arrière-plage afin de pérenniser la zone de baignade surveillée tout en permettant de lutter contre l’érosion du trait de côte. Dans ce contexte la Commune de Saint Paul a validé un Contrat de Prestations Intégrées (CPI) à la SPL TAMARUN pour l’étude, la démolition et la reconstruction du Poste MNS de l’Hermitage, y compris les installations provisoires.



Mise en place de la brigade environnementale



Sur le plan environnemental, après de nombreuses années de sensibilisation à la protection de l’environnement, il a été voté l’instauration d’un volet complémentaire répressif par la mise en place d’une brigade intercommunale environnementale (délibération du conseil communautaire du TCO en date du 28 septembre 2020, n°2020-097-CC-6). Par délibération en date du 3 octobre 2022 (2022-082-CC-18), le conseil communautaire a autorisé la mise à disposition partielle et à titre gratuit des agents de police municipale de la Brigade Intercommunale Environnementale (BIE) au profit des communes membres de l’agglomération.



Avances sur subventions aux associations au titre de l’année 2023



Certaines associations du territoire, régulièrement subventionnées par la municipalité, connaissent une activité forte dès les premiers mois de l’année. Cette activité nécessite bien souvent l’existence d’une trésorerie disponible et relativement importante. Le calendrier budgétaire de 2023 prévoit le vote du budget primitif de la Commune en décembre 2022. A cette période, l’instruction des demandes de subventions n’est pas encore finalisée, et il est prévu que les subventions aux associations et autres organismes publics soient votées au cours du 1er trimestre 2023. Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de ces structures, et dans l’attente du vote des subventions aux associations et autres organismes au titre de l’année 2023, il est proposé d’attribuer une avance sur subvention aux associations et autres organismes figurant dans la liste en annexe. Cette avance est octroyée aux associations et autres organismes qui justifient de besoins de trésorerie importants pour la poursuite de leur activité et ayant formulé une demande de subvention au titre de l’année 2023 et dont le dossier est complet. Cela concerne principalement, les associations employeuses, les associations sportives et les structures périscolaires. Elle représente entre 25 à 50% de la subvention de fonctionnement allouée en 2022 et sera déduite du montant de la subvention qui sera attribuée à l’association ou organisme lors du vote par le Conseil Municipal des subventions aux associations et autres organismes au titre de l’année 2023.

Ainsi, le projet de Budget Primitif 2023 de la Ville de Saint-Paul s'équilibre à la somme de globale de 229 627 000,00 euros, dont 167 950 000,00 € à la section de fonctionnement (73 %) et 61 677 000,00 € à la section d'investissement (27%). Il a été voté à l'ouverture du Conseil Municipal de ce jeudi 15 décembre. A été voté également le budget de la Régie Municipale des Pompes Funèbres qui s'équilibre à la somme de 110 000 euros, inscrits uniquement à la section d'exploitation.      





