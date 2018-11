Courrier des lecteurs Le bras de fer de l'Etat persiste et ses oreilles restent bouchées !

A QUAND LES PLATES FORMES POUR L’INTERET GENERAL DE LA POPULATION !!!!



Ce bras de fer ne fera que pousser notre île dont l’équilibre est déjà fragile vers l’instabilité totale et un durcissement de l’action !!!



Prise de parole au bout de 5 jours de crise juste pour dire que les moyens ont été mis en place pour rétablir l’ordre public et qu’ils seront intraitables.



Monsieur les Présidents ,

Tous les Maires,

Tous les Députés,

Tous les Sénateurs,



Oser ouvrir les yeux et regarder en face la situation dans laquelle vous nous avez mis, tout le monde savait que cette crise allait arriver, mais on a préféré regarder devant et ne pas s’en soucier !

Vous ne voulez pas entendre la souffrance de la population que vous représentez !

C’est la répression non le dialogue !

Nulle envie de trouver une solution !

Juste nous pousser dans la provocation , nous devons être vigilants et inciter pour maintenir le mouvement mais préserver nos outils de travail !!!

Finalement c’est ce que vous attendez , qu’on détruise, qu’on casse .....

Pour le gouvernement : il a tout donné, combien de fois a-t-on traité les REUNIONNAIS d’assistés et aujourd’hui c’est la volonté de reprendre la main sur tout et nous montrer que nous sommes des incapables !!!



MAIS CE N’EST PAS LA POPULATION QUI EST INCAPABLE CE SONT CEUX QUI ONT EU LES COMMANDES ET QUI ONT LES COMMANDES A CE JOUR !!!



Nous devons avec dignité montrer que nous sommes loin d’être des incapables !



Je félicite qu’un collectif « gilets jaunes » ait été constitué !



Nous devons montrer que nous sommes posés, que notre mouvement est légitime, justifié et établir les points de nos revendications, faire une liste de proposition où personne ne sera lésé !



Avancer ensemble dans la difficulté pour trouver les solutions les meilleurs !



Cette planète a été conçue pour que chacun d’entre nous y trouve sa place , STOP aux empiètements , nous devons revenir au respect des droits de chacun !!!!



Mesdames et Messieurs les élus de la REUNION, oui vous avez attiré l’attention du gouvernement sur les conséquences des mesures prises en cascade, sans transition aucune, mais AUJOURD’HUI vous devez être debout aux cotés de la population, et ne pas laisser faire, NOUS DEVONS CRIER TOUS ENSEMBLE !!!!



VOUS SAVEZ ETRE EFFICACES DANS LES CREATIONS DE PLATE FORME A LA VEILLE DES ELECTIONS ALORS CREEZ UNE PLATE FORME POUR L’INTERET GENERAL DE LA POPULATION !!!



CELA FAIT PARTI DE VOTRE DEVOIR VIS-A-VIS DE LA POPULATION QUI VOUS A ELUS !!!!



LA FORCE RESIDE DANS L’ABSENCE DE CRAINTE ET NON DANS LA QUANTITÉ DE MUSCLE DANS LE CORPS !!! Isabelle LATCHIMY Lu 107 fois





Dans la même rubrique : < > Message au gilet jaune D'autres forces sociales doivent se joindre au mouvement spontané des gilets jaunes