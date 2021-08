La grande Une Le boulot en métropole était une arnaque: un Saint-Andréen tombe pour 6000 cachets d'ecstasy

Un Réunionnais en provenance de métropole a été interpellé par les services des douanes ce lundi. Il transportait 6000 cachets de MDMA dans sa valise. Il dit avoir été victime d'une arnaque à l'embauche. Par IS - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 18:02

Un Saint-Andréen qui revenait de l'Hexagone avec 6000 cachets d'ecstasy dans ses bagages s'est fait attraper par les douaniers ce lundi. Le trentenaire avait rencontré il y a quelque temps un individu dans un parc de l'Est et qui lui avait proposé un job dans le domaine de la restauration en métropole. L'affaire semblait intéressante et il n'avait pas hésité à se rendre à Paris. Mais en guise de travail, il s'était retrouvé à attendre dans une chambre d'hôtel.



Puis, l'embauche s'était transformée en une nouvelle proposition : celle de repartir à La Réunion avec une valise qui lui serait remise. Le bagage lui avait été transmis muni d'un cadenas.



L'histoire s'est terminée aujourd'hui en rétention douanière et se poursuivra demain mardi sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie qui devrait mener, en parallèle, de plus amples investigations.





Publicité Publicité