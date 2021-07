Le boom du coworking

Les réunions Zoom ont rythmé le quotidien de bon nombre de télétravailleurs et d’indépendants ces derniers mois. Covid oblige, les Réunionnais ont troqué leur bureau à la décoration aseptisée pour leur cuisine pas toujours bien rangée.



Aujourd’hui, si certains ont repris le chemin du bureau, d’autres font le choix des espaces de travail aussi appelés coworking. Cette alternative offre à la fois du lien social et des services qui n’ont rien à envier aux grandes entités. La Réunion n’est pas en reste. Ces dernières années, des coworking pullulent aux quatre coins de l’île.



Cédric Miller et Patrick Gaston l’ont bien compris. Gérants de l’agence Adopte un toit, ces professionnels de l’immobilier sont désormais à la tête de la Fabri’c. Un lieu de 850 mètres carrés implantés à Saint-Louis.



Pour permettre aux sudistes de s’approprier cet espace, la Fabri’c marie le modèle de l’open space aux bureaux traditionnels. Sans oublier des salles de réunion, des salles à thème et d’un show room pour professionnels et particuliers.



"On avait envie d’offrir du confort aux gens. Qu’ils puissent ressentir du bien-être au travail dans des locaux conviviaux et modernes", souligne Cédric Miller.



Pour fidéliser sa clientèle et créer une communauté à part entière, un service de conciergerie – réception courrier, accueil des visiteurs, gestion des réseaux sociaux…- est également proposé.