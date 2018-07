<<< RETOUR CIVIS

Le bon plan vélo : tous en selle !





Un certain nombre d’actions ont d’ores et déjà été réalisées et permettront aux usagers de découvrir et de profiter du territoire à vélo, à savoir : Des balades à vélo sur le sentier littoral mais aussi dans l’ensemble de son territoire

Des parkings de stationnement à vélo aménagés

Le développement de la complémentarité bus-vélo Le vélo, c'est partout !



Plus de 120 km de balade dans les hauts comme dans les bas ! Plus d’une vingtaine de balades sont possibles sur l’ensemble du territoire ! Le sentier du littoral, Ilet à Cordes, la route des Caps , Grande Anse… Découvrez le sud de l’île à vélo quel que soit votre niveau. Profitez également du sentier littoral sur 25 km de pistes cyclables !



Le vélo, c'est pratique !



La CIVIS développe l’offre de stationnement à vélo et met à disposition plus de 460 accroches à vélo sur l’ensemble du territoire. L’installation d’arceaux sur les trottoirs pour les stationnements de courte durée mais aussi des parkings à vélo abrités et sécurisés pour les stationnements de longue durée. A travers une politique volontariste, la CIVIS s’est engagée dans l’élaboration d’un Schéma Directeur Vélo qui décline un grand nombre d’actions pragmatiques à mettre en oeuvre afin d’encourager toutes les pratiques cyclistes sur son territoire.Un certain nombre d’actions ont d’ores et déjà été réalisées et permettront aux usagers de découvrir et de profiter du territoire à vélo, à savoir :Plus de 120 km de balade dans les hauts comme dans les bas ! Plus d’une vingtaine de balades sont possibles sur l’ensemble du territoire ! Le sentier du littoral, Ilet à Cordes, la route des Caps , Grande Anse… Découvrez le sud de l’île à vélo quel que soit votre niveau. Profitez également du sentier littoral sur 25 km de pistes cyclables !La CIVIS développe l’offre de stationnement à vélo et met à disposition plus de 460 accroches à vélo sur l’ensemble du territoire. L’installation d’arceaux sur les trottoirs pour les stationnements de courte durée mais aussi des parkings à vélo abrités et sécurisés pour les stationnements de longue durée. CIVIS Lu 75 fois





Dans la même rubrique : < > N'abandonnez pas vos animaux à l'approche des vacances Conseil Communautaire