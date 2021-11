A la Une .. Le bleu du drapeau français changé par Emmanuel Macron

Symbole de la France, le drapeau tricolore est désormais composé d'un bleu marine. Un détail passé inaperçu.





Le même bleu que le drapeau de l'Union européenne



Le bleu du drapeau français, depuis les années Giscard et la construction de l'Union européenne, est le même que le bleu foncé du drapeau européen, un drapeau avant tout symbolique. Les deux drapeaux sont souvent apposés les uns à côté des autres. Pour des raisons d'esthétique le choix du même bleu marial a donc été fait.



Pour justifier ce nouveau bleu, toujours selon Europe 1, le chef de l’Etat veut renouer avec le drapeau français de 1793, symbole de la révolution française. L'Elysée n'a jamais communiqué sur ce changement de bleu. Pour observer ce détail passé inaperçu, une visite aux bâtiments rattachés à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, et même à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, s'impose.







