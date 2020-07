Le billet d'humeur de Mohammed Aït Aarab : "Prenons soin de nous !"

La période du confinement a été scandée par un leitmotiv : « Prenez soin de vous ! ».



Dans la bouche de nos élus, dans les courriels de nos familles, dans les S.M.S. de nos amis, un seul mot d’ordre : « Prenez soin de vous ! » Le care, la bienveillance, le souci de l’autre déferlaient sur nous comme un tsunami d’amour universel. Le monde d’après allait ruisseler de bonté, de générosité, d’altruisme. Aucun doute là-­‐dessus puisque le Président de la République lui-­même, la main sur le coeur et la larme à l’oeil, nous le promettait : la « reconstruction doit aussi être sociale et solidaire » afin de « mieux protéger nos aînés, mieux protéger aussi les plus pauvres d'entre nous ». « Les Jours heureux » évoqués dans une précédente allocution étaient pour demain.



Comme nombre d’entre vous, j’y ai cru. Parce que, malgré tout, nous restons d’indécrottables naïfs. Nous avons tellement besoin d’entendre nos politiques nous susurrer tendrement à l’oreille que demain, promis-­‐juré-­‐craché, la pauvreté, le mal-­‐logement, le chômage, la malbouffe, seront éradiqués, nos villes seront écologiques, vertes à n’en plus finir, nos enfants s’épanouiront dans leurs écoles. Après un mois de déconfinement, c’est surtout le monde d’avant qui revient au triple galop : primat de l’économie, fétichisme de la croissance, chantage à l’emploi, pollution, etc. Comme si nos gouvernants étaient frappés d’amnésie, à l’image de nos concitoyens qui ont jeté aux poubelles -­‐ et souvent aussi dans la rue -­‐ leurs masques et les gestes barrière qui vont avec.



Au premier rang des dossiers que souhaite traiter Jean Castex, le nouveau premier ministre, figure la réforme des retraites. Celle-­‐là même qui, dans un passé lointain, avait fait descendre des milliers de travailleurs dans les rues. Il y a de cela… 5 mois. Et, pourtant, cette réforme, même le M.E.D.E.F. n’en veut pas ! Mais peu importe, tel un médecin de Molière, le gouvernement va nous imposer la saignée. Nous en mourrons. Mais nous mourrons guéris.



En 2007, le candidat Nicolas Sarkozy avait mené campagne sur le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Autre temps, autres moeurs : la période post-­Covid 19 nous imposera de travailler plus pour gagner moins. Et pour faire bon poids, avec la réforme des retraites, certains proposent de reporter aux calendes grecques la nécessité, pour ne pas dire l’urgence d’une rupture écologique ; de précariser davantage les domaines de l’enseignement et de la recherche. Quant au “Ségur de la Santé”, l’augmentation mensuelle de 180€ ne doit pas faire illusion : elle est, certes, une avancée, pour tous les personnels soignants. Mais elle ne remet pas en cause la dévalorisation, sociale, morale, salariale dont souffrent toutes les activités de soins dans notre pays.



La crise actuelle est une fenêtre de tir pour les apôtres de “l’État-­entreprise” pour imposer des régressions sociales. Mais elle peut aussi devenir une occasion exceptionnelle d’enclencher un mouvement vertueux pour sortir d’une logique marchande mortifère, insuffler davantage de démocratie dans les pratiques politiques et économiques. Quel que soit le domaine, les progrès réalisés par l’humanité l’ont été à travers des épreuves de force contre les tenants de l’immobilisme.



Ne comptons pas sur eux pour prendre soin de nous. Prenons soin de nous !