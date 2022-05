A la Une .. Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Aarab : "Vive la crise !"

Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Arab à retrouver ci-dessous : Par Mohamed Aït-Aarab - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 08:52

Au siècle dernier, en 1984 très précisément, France 2 (Antenne 2 à l’époque) diffusait une émission d’un genre nouveau, mélange de faux reportages et d’interventions en plateau du comédien Yves Montand, promu ce soir-là présentateur en chef. Le titre, volontairement provocateur - « Vive la crise ! » - résonnait étrangement avec la période, marquée par les fermetures d’usines, une explosion du chômage et la montée en puissance du Front national de Jean-Marie Le Pen.

Aujourd’hui, certains pourraient entonner le même refrain tant la crise sanitaire leur a été bénéfique. Si l’on en croit l’Observatoire des multinationales, la pandémie n’a pas été une si mauvaise chose, du moins pour une certaine catégorie de Français : 2/3 des entreprises du CAC40 battent leurs records historiques de profits ;

les actionnaires ont vu leurs dividendes augmenter de 33% (57,5 milliards d’euros sur les profits 2021) ;

les rémunérations des PDG se montent à 237 millions d’euros, soit une augmentation de 23%. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec d’autres : plus de 27.613 emplois supprimés en France ;

une augmentation du SMIC de 2,65% (alors que les économistes envisagent une inflation autour de 5,1% pour l’année 2022), ce qui signifie clairement une baisse du pouvoir d’achat. Et pas besoin d’être économiste pour le comprendre. Au même moment, les PME et TPE, avec toute la résilience dont elles sont capables, font face à un environnement économique et politique inquiétant et imprévisible et se battent quotidiennement pour préserver les emplois, pérenniser leur activité.

Et je n’ose même pas parler du gel du point d’indice (on va m’accuser de corporatisme) qui a fait perdre à tous les fonctionnaires, depuis dix ans, entre 300 et 700€ mensuels (selon la catégorie à laquelle ils appartiennent).

Un dicton affirmait qu’en période de crise les gros maigrissaient et les maigres mouraient. Dans la France de M. Macron et de Mme Borne, notre nouvelle première ministre, si rien n’est mis en œuvre pour aider les plus fragiles de nos concitoyens, la crise viendra à bout des maigres. Mais les gros, les gras, les joufflus, continueront de bien se porter.