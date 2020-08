Société Le billet d’humeur de Mohamed Aït-Aarab : "Un pognon de dingue" ?

Le principe de la démocratie est le contrôle par les citoyens de celles et ceux qu'ils ont élus, localement ou nationalement. Outre la tenue régulière d'élections qui sanctionnent, au double sens du terme (entériner et punir), le travail de nos dirigeants, il est souhaitable que nous nous mêlions, aussi souvent que possible, de ce qui nous regarde : les affaires de l'État. Par Mohamed Aït Aarab





Et en politique tout est symbole. Surtout à l’heure où nombre de Français subissent de plein fouet les conséquences économiques d’une crise sanitaire sans précédent. Et sur cette question, la lecture des écrits de René Dosière est plus que salutaire. Député de l’Aisne jusqu’en 2017, ce spécialiste des finances publiques a acquis une certaine notoriété pour ses notes, toujours documentées et pertinentes, concernant les dépenses de la présidence de la République française (voir son dernier livre, Frais de palais, Éditions de l'Observatoire, 2019).Il a fallu attendre 2008 pour qu’enfin le citoyen français ait une vision à peu près claire des dépenses élyséennes. Auparavant, on « dépensait sans compter » dans la plus totale opacité, rappelle René Dosière.Grâce, donc, à ce député (et à d’autres, notamment Didier Migaud, ancien président de la Cour des Comptes), nous avions appris que le sommet pour l’Union de la Méditerranée organisée le 13 juillet 2008 avait coûté 16,6 millions d’euros pour ... trois heures de rencontre.Je vous laisse le soin de sortir vos calculatrices pour connaître le montant de la minute de cogitation de nos éminences.Heureusement, ces temps sont révolus ! La transparence est aujourd’hui de rigueur. Nous n’avons, nous Français, plus rien à envier aux Scandinaves qui (horreur !), obligent leurs ministres à prendre les transports en commun. Pourquoi pas voyager en classe économique avec le vulgum pecus ?Enfin notre transparence a quelques limites. Le dernier rapport de la Cour des Comptes portant sur le budget 2019 de la présidence de la République est d’une minceur anorexique : « il se contente d’une simple lecture descriptive du budget, sans analyse approfondie, commentaire ou propositions d’amélioration » (dixit René Dosière sur son blog Comme, par ailleurs, la commission des finances de l’Assemblée nationale qui, elle aussi, est censée jeter un œil sur les dépenses présidentielles, joue les muettes du sérail, nous revenons, insidieusement, au bon vieux temps des dépenses somptuaires et incontrôlées.Pour faire bonne mesure, l’actuelle rapporteure spéciale du budget de la présidence de la République est Patricia Lemoine, députée Modem, autrement dit majorité présidentielle. Ce qui constitue une rupture avec les législatures précédentes où cette fonction était dévolue à un membre de l’opposition. Mais ce qui constitue surtout un bon moyen de ne rien rapporter du tout. Et surtout pas les postes en augmentation (les voyages présidentiels, le parc automobile), en ces temps de crise sociale sévère.Et le Sénat, me direz-vous ? Les services de l’Élysée ont refusé de recevoir Jean-Pierre Sueur, sénateur en charge d’un rapport sur la mission « pouvoirs publics », qui inclut le palais présidentiel.Le budget de la présidence de la République qui avait baissé durant le quinquennat Hollande est reparti à la hausse depuis 2018.Et en politique tout est symbole. Surtout à l’heure où nombre de Français subissent de plein fouet les conséquences économiques d’une crise sanitaire sans précédent.