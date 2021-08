A la Une . Le billet d’humeur de Mohamed Aït-Aarab : "Tout çà pour çà !"

Par Mohamed Aït-Aarab - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 09:22

Cinq vies réunionnaises fauchées en pleine jeunesse, en pleine force de l’âge. Cinq familles frappées par le deuil et la douleur.



« Après la conquête, sans grande résistance, de toutes les grandes villes du pays, l’offensive des talibans en Afghanistan a franchi ce dimanche son point culminant. » (Le Progrès, 15 août 2021).

TOUT ÇA POUR ÇA !

Les noms de Johan Nanguin, Alexandre Rivière, Anthony Rivière, Emmanuel Técher, Mathieu Toinette s’ajoutent à ceux de leurs frères d’armes, soit au total 90 militaires français morts en Afghanistan ces dernières années.



« Afghanistan : les talibans ont pris Kaboul, panique internationale » (Le Point, 15 août 2021).

TOUT ÇA POUR ÇA !

À ce jour, la Banque mondiale a fourni à l’Afghanistan 5,3 milliards de dollars d’aides.



Une soixantaine de pays (dont la France, l’Allemagne, etc.) sont intervenus pour participer à la reconstruction de l'Afghanistan ; ils ont donné chaque année 8 milliards de dollars, et ce pendant dix-huit ans, aussi bien pour soutenir les forces armées afghanes que pour financer le budget du gouvernement et les projets de développement.



Sur le plan économique, l’Afghanistan est aujourd’hui au 203e rang (sur 211 pays) avec un PIB annuel de 521$. En matière de corruption, Transparency International a classé, en 2020, l’Afghanistan à la 165e place (sur 179). Autrement dit, le pays est un des plus corrompus au monde, seuls le Venezuela, la Syrie, le Sud-Soudan et quelques autres bienveillants régimes font - si j’ose dire - mieux.

TOUT ÇA POUR ÇA !

En 2003, après la chute du régime taliban, l’Autorité intérimaire afghane qui était aux commandes du pays avait ratifié la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.



En 2010, la sélection féminine de football, conduite par sa capitaine, Khalida Popal, disputait son premier match international (contre le Népal).



En 2015, alors que quasiment aucune fillette ne pouvait fréquenter l’école sous le régime des talibans (1996-2001), les filles représentaient environ 46% des écoliers en Afghanistan (source UNICEF).



Dans l’Afghanistan post-talibans, Fariba Momand, une pédiatre de profession, fut la première femme à occuper le poste de ministre de l’Enseignement supérieur. Mojgan Mostafavi, professeure à l’université de journalisme de Kaboul, avait en charge le portefeuille de la Culture et de la communication.



Lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, Kimia Yousofi (athlète, spécialiste du sprint) était la porte-drapeau de l’équipe afghane.



« [À Herat], Certaines maisons portent un signe noir posé par les talibans, indiquant qu’à cette adresse vivent des femmes qui ont été militantes des droits des femmes ou qui sont journalistes. » (Ghazal Golshiri, envoyée spéciale du journal Le Monde, 18 août 2021)

