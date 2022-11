Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Aarab : 'Touche pas à ma République !'

De quoi Cyril Hanouna est-il le nom ?



De la plus extrême vulgarité ? De l’indécence des nouveaux riches qui tentent de nous faire croire qu’ils sont restés proches du peuple ? De la collusion entre les puissances d’argent et le système médiatique ? De tout cela, sans aucun doute.



Mais ce à quoi l’on a assisté jeudi dernier sur le plateau de TPMP (« Touche Pas à Mon Poste ») est extrêmement préoccupant. Non pas pour Cyril Hanouna ou Louis Boyard (le très jeune - 22 ans - député LFI) dont les sorts respectifs nous importent peu. Mais pour la démocratie. Pour la République.



Coluche avait coutume de dire que certaines personnes étaient vulgaires uniquement en vous disant bonjour. Hanouna est de ceux-là. La semaine dernière, il a ajouté la grossièreté à sa panoplie en traitant Louis Boyard de « tocard », d’« abruti » et de « merde ». Ponctuant son discours, à propos du statut de député de Louis Boyard, d’un « je m’en bats … » très classieux.



Dont acte !



Appliquons à M. Hanouna - qui n’est pas au-dessus des lois, même s’il pense le contraire, fort de ses liens avec certaine puissance économique - ce que prévoit le droit : les injures publiques, désormais taxées d’outrage (circulaire du Garde des Sceaux Dupont-Moretti, septembre 2020), sont passibles d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.



Mais deux autres aspects de la polémique doivent retenir notre attention.



Dans un tweet, l’animateur soulignait qu’en toutes circonstances il défendrait ses amis. Comprendre le milliardaire Vincent Bolloré dont Hanouna est le salarié. Les connivences entre mondes politique, économique et médiatique ne sont pas nouvelles. Mais elles atteignent aujourd’hui un point de non retour qui menace gravement la liberté d’expression. L’affaire Patrick Drahi vs “reflets.info” en dit long sur la volonté de certains hommes d’affaires de bâillonner la presse. En interdisant à Louis Boyard d’évoquer les affaires de Bolloré en Afrique, Hanouna joue à la fois les censeurs et les idiots utiles d’un capitalisme prédateur.



Dans une scène inoubliable du Corbeau, film impitoyable d’Henri-Georges Clouzot sur la condition humaine, Pierre Larquey déclare à Pierre Fresnay : « Vous croyez que la lumière c’est le bien et que l’ombre c’est le mal. Mais où est l’ombre ? Où est la lumière ? Où est la frontière du mal ? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté ? »



La question pourrait être posée à tous ces politiques, à commencer par Louis Boyard qui fut chroniqueur à TPMP pour une pige variant entre 500 et 1000€ par émission, mais aussi à Raquel Garrido, à Marlène Schiappa, et d’autres encore qui pensent tous que l’on défend la démocratie et la république en piétinant son honneur aux côtés des bateleurs et des charlatans ! Que ce soit sur le plateau d’un talk show racoleur et putassier ou en compagnie d’une influenceuse aux millions de followers, la démocratie n’a rien à gagner.



Et comme l’a presque dit le bouffon de C8 : Allez tous prendre une camomille et vous acheter une dignité !