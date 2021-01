A la Une .. Le billet d’humeur de Mohamed Aït-Aarab : "La diplomatie du couscous"

Nul ne pourra nier que 2020 fut, comme aurait pu le dire Sa Majesté Élisabeth II, une annus horribilis. Pourtant, dans le flux incessant des informations, plus ou moins démoralisantes, de 2020, il en est une dont les médias n’ont pas assez souligné l’importance et qui aurait, en ces temps de sinistrose covidienne, mis du baume au cœur d’une grande partie de la population mondiale. Par Mohamed Aït-Aarab - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 07:55 | Lu 189 fois

Le mercredi 16 décembre 2020, le couscous entrait officiellement au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. En quoi, me direz-vous, avec l’à-propos qui caractérise les lecteurs de Zinfos, cette information est-elle de nature à bouleverser la géopolitique internationale ? Je vous invite donc à regarder la vidéo ci-dessous sur le site de l’UNESCO et vous comprendrez :



Le couscous a réussi là où des générations de diplomates chevronnés ont échoué : réconcilier les pays du Maghreb autour d’une tradition culinaire multiséculaire, inventée au Moyen-Âge par les communautés rurales du Maghreb central (Maroc et Algérie) et mentionnée en 1542 par Rabelais dans son Gargantua.



Alors que, depuis des décennies, toutes les tentatives pour réaliser l’unité du Maghreb arabe avaient lamentablement sombré dans les égoïsmes nationaux et les calculs politiciens, un plat de couscous (mais attention, sans merguez : le pseudo “couscous royal” est une hérésie et une atteinte au bon goût culinaire) a uni l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. En effet, les quatre pays (ne manquait que la Lybie pour que l’unité soit totale) ont su faire taire un chauvinisme culinaire mal placé pour porter ensemble le dossier « Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous" et obtenir la reconnaissance gastronomique et culturelle tant désirée.



L’opération “Couscous 2020” ouvre des perspectives inédites pour la communauté internationale en 2021.



Imaginons une politique nouvelle qui, rompant avec la diplomatie des missiles, inaugurerait la stratégie du banquet.



Arméniens et Azéris, Israéliens et Palestiniens, Indiens et Pakistanais, Saoudiens et Yéménites, Laotiens et Vietnamiens, etc. gagneraient du temps, de l’énergie et des dollars, épargneraient des vies humaines, en partageant les agapes de la réconciliation. Car je ne doute pas que tous ces pays ont bien des traditions culinaires communes qui pourraient les rapprocher.



J’ai conscience du caractère quelque peu utopique de ma proposition. Mais les utopies d’aujourd’hui ne sont-elles pas les réalités de demain, comme le disait le bon père Hugo ?



Et j’en connais qui ont obtenu des prix Nobel de la paix pour bien moins que cela !



Bonne année à toutes et à tous !